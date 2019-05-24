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٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٦:٠٦

الحوثي يعلق على رفض هادي استمرار غريفيث في مهامه

الحوثي يعلق على رفض هادي استمرار غريفيث في مهامه

علق رئيس اللجنة الثورية العليا وعضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة على رفض عبد ربه منصور هادي استمرار المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مهامه.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "رسالة المرتزق هادي رفضت الحوار مع الأطراف الأخرى وهذا رد على بيان اجتماع عدن قبل أيام".

وأضاف "الرسالة محاولة بائسة لإعاقة السلام ورفض واضح لما هو معلوم من اتفاق السويد"، مشيرا إلى أن "الرسالة تؤكد ما نقوله أنهم لم ولن يقدموا خطوة للسلام وايعاز بالمحاولة للضغط لحرف اتفاق السويد".

وكان عبدربه منصور هادي، أبلغ أمس الخميس، أمين عام الأمم المتحدة عدم القبول في استمرار المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مهامه.

وقال هادي في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش وفقا لما اوردته سبوتنيك "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها".

رمز الخبر 1894894

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