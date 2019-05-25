جائزتان لفيلمين إيرانيين في مهرجان أميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فيلمين إيرانيين حصلا على افضل جائزتين في مهرجان FREDONIA الأميركي للافلام القصيرة.

حيث حصل الفيلم القصير "فروزان"، على جائزة افضل تصوير، بينما حصل فيلم "ذبح" للمخرج "اكو زندكريمي وحسين بور" على جائزة أفضل فيلم بنظر المشاهدين.

ويروي الفيلم القصير"فروزان" (المتوهج)« للمخرج "ميرعباس خسروي نجاد"، قصة إمرأة شابة تحاول أن تحمي عائلتها من هجوم اللصوص في الليل.

فيما يروي الفيلم القصير "ذبح"، قصة عائلة وليس لديها حل لمواجهة برد الشتاء سوى بيع البقرة التي لديهم ولكن ابنهم لم يُسعد لهذا القرار ويقوم بتهريب البقرة.

الجدير بالذكر ان الدورة الثانية لمهرجان FREDONIA اقيمت في 16 و17 ايار في أميركا.»انتهى/