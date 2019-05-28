فيلم "الفائزون" يوقع عقداً مع شركة توزيع أميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلم السينمائي "الفائزون" للمخرج "حسن ناظر" عقدا مع شركة توزيع أميركية في لوس انجلس على هامش سوق "كان" للافلام.

يلعب كل من ناجي وحسين عابديني دورهم الحقيقي في الفيلم الذي انتجه محمد محسن مسافرتشي.

تدور قصة الفيلم حول جائزة دولية تم ارسالها بالصدفة إلى بريد منطقة "كرمسار" حيث تم تغيير مصير الجائزة بعد التقاط احد الموظفين صورة مع الجائزة القيمة لانها تقع بيد احد الاطفال والذي هو أيضا يعشق السينما ويقرر قرايصال الجائزة لصاحبها ومعرفة هوية صاحبها الاصلي ومن هنا تبدأ الحكاية./انتهى/