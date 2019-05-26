عراقجي يبدأ جولة خليجية اليوم الاحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تأتي جولة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي"، الخليجية في اطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الايرانية.

وسيبحث مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية خلال هذه الجولة مع المسؤولين في عمان والكويت وقطر التطورات الدولية المتسارعة وخاصة في منطقة الخليج الفارسي.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل عصر اليوم السبت الى بغداد لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، بعد ان قام بزيارة لباكستان دامت يومين.

وكان ظريف قد قام بجولة شملت كل تركمانستان والهند واليابان والصين بعد اعلان المجلس الاعلى للامن القومي الايراني تعليق تنفيذ بعض تعهدات ايران في خطة العمل المشتركة الشاملة في الذكرى السنوية الاولى لانسحاب اميركا من الاتفاق النووي./انتهى/