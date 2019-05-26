وزير خارجية العراق: نحن ضد الحظر الاميركي على ايران

وقال وزير الخارجية العراقي اليوم الاحد في موتمر صحفي مع نظيره الايراني في بغداد: "تباحثنا مع الجانب الايراني على اهمية ان تكون المنطقة آمنة، والتواصل لحل مرضي لجميع الاطراف بشان الازمة بين ايران وامريكا".



واضاف "نقولها بصريح العبارة، نحن بالضد من العقوبات الاميركية ضد طهران ونقف بجانب ايران" وان الحظر الاميركي ضد ايران لن يجدي نفعا.

وقال ان زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبغداد تهدف لمتابعة ما تم التوقيع عليه من تفاهمات ومذكرات بين البلدين.

وصرح أن هذه الزيارة ظريف تتضمن متابعة حفر نهر اروند وبناء المدن الصناعية والربط السككي وقضايا اقليمية ودولية.

واكد وزير الخارجية العراقي: نعتقد أن الحصار الاقتصادي لإيران ليس مفيدا .

واضاف ان بغداد تقف مع إيران وسنكون وسيطا بين الطرفين./انتهى/