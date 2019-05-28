تركيا تطلق حملة عسكرية شمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن وزارة الدفاع التركية أوضحت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحملة العسكرية بدأت أمس بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع المسلحين، في المنطقة.

وأضاف البيان أن القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية.

وتابعت الوزارة: “الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية، والهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك”.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة المسلحة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق. /انتهى/.