  1. السياسة
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٥:٣٦

إيران تشارك في معرض منظمة شنغهاي للتعاون الدولي

إيران تشارك في معرض منظمة شنغهاي للتعاون الدولي

تشارك إيران في المعرض الدولي للتجارة والاستثمار لدول منظمة شنغهاي للتعاون الذي افتتح اليوم الاحد بحضور جميع اعضائها الثمانية عشرة الدائمين والمراقبين ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إيران تشارك في المعرض بالتعاون مع سفارة الجمهورية الاسلامية في بكين وغرفة التجارة المشتركة بين البلدين حيث تقوم ۱۵ شركة ايرانية بعرض منتجاتها في مجال الصناعات اليدوية والمواد الغذائية والسجاد ولوحاته وكذلك الاعشاب الطبية.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تم تاسيسها في العام ۲۰۰۱ وتضم في تشكيلتها كل من الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وقرقيزيا وطاجيكستان وازبكستان كاعضاء دائمين وكل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان ومنغوليا وروسيا البيضاء كاعضاء مراقبين./انتهى/

رمز الخبر 1894961

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