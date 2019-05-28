الحوزة العلمية في مدينة قم توجه نداء دعوة للمشاركة بمسيرة يوم القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على اعتاب حلول يوم القدس العالمي (الجمعة 7 يونيو) اصدرت الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة بيانا دعت فيه للمشاركة الحاشدة بمسيرة يوم القدس العالمي.

واعتبرت الحوزة العلمية أن قوات المقاومة لم تعد مكتوفة الايدي أمام الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب، مشيرة الى القوة الصاروخية لدى المقاومة الفلسطينية والتي باتت تهدد تل ابيب وباقي المدن ضمن الاراضي المحتلة، حيث باتت تشكل تهديدا لا يطاق للكيان الاسرائيلي.

وأضاف البيان ان مسيرات العودة التي تخرج كل جمعة في غزة وشتى انحاء العالم حاملة راية فلسطين على اكتاف الجيل الرابع من الشباب الفلسطينيين والتي تظهر فشل المحالات من اجل اسكات القضية الفلسطينية، اضافة الى النصر الذي حققه محور المقاومة في سوريا و العراق وفلسطين واليمن وباقي انحاء العالم، قد أثار غضب الولايات المتحدو والصهاينة بشكل كبير./انتهى/.