لاريجاني: الولايات المتحدة الأمريكية حاقدة على المسلمين

وفي تصريحه للمراسلين خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي مع المتظاهرين الطهرانيين، قال علي لاريجاني: في السنوات الاخيرة، كانت المشاركة الشعبية في مسيرات يوم القدس العالمي دوما سندا جادا للدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد، ولهذا فإن هذا الامر سيبقي فلسطين في الاذهان.

وردا على سؤال: ماذا حدث خلال هذه الاربعين عاما، لنشهد ان الكيان الصهيوني يزداد ضعفا يوما بعد آخر، وتزداد جبهة المقاومة قوة؟ قال لاريجاني: ان الامر واضح؛ لأن السياسات التي تعتمد مشاريع السلام وامثالها، لم تصل الى نتيجة، وكلما اصروا اكثر على هذه القضايا حصلوا على نتائج اقل، لكن تيار المقاومة لهذا السبب وأيضا بسبب تواجد الاميركان في المنطقة لقمع المسلمين، ازداد قوة.