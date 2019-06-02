مشاركة "النجباء" في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وفد المقاومة الاسلامية في العراق "النجباء" شارك جنبا الى جنب الشعب الايراني في مسيرات "يوم القدس العالمي" في طهران.

وشارك وفد المقاومة الاسلامية "النجباء" في مسيرات يوم القدس العالمي الحاشدة رافعين رايات وصور للشهداء والشخصيات البارزة في محور المقاومة.

وکان اجراء اول استعراض منظم لفصيل مقاوم في طهران من ضمن فعاليات النجباء في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك وجاء الاستعراض بهدف اعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني كجزء من "لواء تحرير الجولان".

واعلن المشاركون في المسيرات شكرهم وتقديرهم لنضال وانشطة المقاومة الاسلامية حركة النجباء عبر توقيع 1000 شخص للافتة طولها 20 مترا.

وجاء في اللافتة التي حظيت باهتمام الناس: أننا نحن المشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران ونيابة عن كل شرائح الشعب الايراني نعلن التزامنا الكامل بقضية فلسطين حتى تحرير كامل الاراضي المحتلة من رجس المحتلين الصهاينة، كما نعلن اننا نرى دعم فصائل ومجاهدي محور المقاومة واجبا ضروريا.

كما تمت الاشارة في اللافتة الى تضحيات مجاهدي النجباء خلال المعارك التي خاضوها ضد الارهاب التكفيري في العراق وسورية، اضافة الى تأسيس لواء تحرير الجولان الذي اثار غضب امريكا والكيان الصهيوني وادى الى ادراج الحركة على اللائحة السوداء الامريكية.

وتم التأكيد في اللافتة على تقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات جميع فصائل المقاومة، خاصة المقاومة الاسلامية حركة النجباء العراقية بقيادة الشيخ اكرم الكعبي وكذلك جهود باقي اعضاء هذه الحركة المقاومة.

الجدير بالذكر أن وفد حركة النجباء في مسيرات يوم القدس في طهران رفعوا شعار "اتاكاما تتوعدكم" خلال المسيرات.

أن هذا الشعار مستلهم من اخر كلمة لامين عام النجباء في مؤتمر تكريم الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة الذي حذر فيها الصهاينة، قائلا: احذروا من يوم لا يمكن في تمييز حيفاء وتل ابيب من صحاري "اتاكاما" (اسوء صحراء في العالم).

تجدر الاشارة الى أن مجاهدي ومسؤولي حركة النجباء في يوم القدس لعام 1440 اضافة الى مشاركتهم في مسيرات يوم القدس في جميع المحافظات العراقية، جددوا بيعتهم مع اهداف الامام الخميني (قدس) السامية في بيروت ودمشق وغزة وكذلك في طهران./انتهى/