فيديو كليب "على مدار ۳۲" سيبث في يوم القدس العالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اول فيديو كليب للمقاومة الاسلامية العراقية باللغة الفارسية الذي يحمل عنوان "على مدار ۳۲" سيتم بثه في يوم القدس العالمي على قنوات محلية ايرانية وغير ايرانية.

وتم انتاج هذا الفيديو كليب بجهود مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث انشد بصوت "ميلاد هاروني"، وانتاج "السید عبد الحسين ميرداماد"، واخراج "داوود جليلي".

ويشير عنوان هذا الفيديو كليب الى المدار الصاروخي لـ"هكريا" التي تعد القلب العسكري والاستراتيجي للكيان الصهيوني فی تل ابیب وسيتم بث الكليب في يوم القدس العالمي لهذا العام على قنوات محلية ايرانية وغير ايرانية.

ومن الميزات البارزة في هذا الفيديو كليب هو صناعة المشاهد والمقار العسكرية بشكل دقيق والاهتمام بالتفاصيل كنوع الازياء، لون التراب، التضاريس الجبلية لهضبة الجولان، قرفة قيادة استخبارات الكيان الصهيوني وغيرها.

"على مدار ۳۲" يروي لنا مواجهة عدد من قناصة حركة النجباء مع ارهابيي داعش في سوريا: "يمثل اثنان من المدافعين عن المقدسات، احدهم من مقاتلي النجباء (صابر) والاخر هو مستشار ايراني (علي) الدور الرئيسي في هذا الفيديو كليب. خلال المواجهة مع ارهابيي داعش، يصاب "علي" من قبل الدواعش وفي لحظة استشهاده يسلم قلادة بطاقة الهوية العسكرية كتب عليها "القدس لنا" الى صابر. بعد هزيمة داعش تتحرك قوات المقاومة الاسلامية حركة النجباء نحو مرتفعات الجولان حيث يشير هذا الامر الى أن هدفهم الاخير هو ازالة الكيان الصهيون من الوجود وتحرير القدس الشريف.

الجدير بالذكر أن هذا الكليب تمت ترجمته الى اللغات العربية، والانجليزية والعبرية. /انتهى/