أم إيرانية تشتكي من العقوبات التي لم ترحم حتى قدم ابنها المبتورة/فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أم إيراني تشكي معاناتها مع عدم توفر المواد اللازمة من أجل تركيب ساق صناعية لأبنها الصغير والتي فقدت من إيران بسبب العقوبات المفروضة على البلاد حيث طرقت باب المنظمات لمساعدتها والأخيرة رفضت لأنها اعتبرت ذلك عمل تجميلي.

وقالت الأم: طرف الساق الصناعي الذي بيدي الآن هو الرابع لمحمد مهدي بالنظر إلى سن الطفل يجب أن يتم استبداله باستمرارعندما نذهب إلى منظمة نطلب منها الدعم تقول بأنها تجميلية كيف تكون هذي تجميلية؟! أنا لا أعلم! الطفل لا يستطيع المشي بدونها، هل هذه تجميلية!

كما خاطبت الأم الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأميركي ترامب قائلة: هذه الساق التي بيدي محظورة، أيها الرئيس ترامب أيها الرئيس روحاني المحترم، هذه الساق التي يجب أن يمشي بها طفلي لماذا يجب أن تحظر. لقد بكيت ليلة العيد من أجلها، لقد بكيت هذه البطانة التي تراها الآن دفعت مقابلها 500 دولار بسبب العقوبات المفروضة./انتهى/