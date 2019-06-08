ظريف سيحضر مجلس الشورى للرد على اسئلة نواب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي ستعقد خلال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، حيث سيتم دراسة عدة مواضيع من اهمها قانون تشديد عقوبة الرش بالحمض وحماية الضحايا، دراسة مشروع الموافقة على تشكيل منطقة تجارية حرة بين ايران ودول أوراسيا، مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين ايران وفيتنام، مشروع اتفاقية الدعم والتحفيز للاستثمار المتقابل بين ايران والعراق، مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين ايران وفنلندا، مشروع اتفاقية الدعم والتحفيز للاستثمار المتقابل بين ايران وطاجيكستان، مشروع اتفاقية الدعم والتحفيز للاستثمار المتقابل بين ايران والتشيك وغيرها من المواضيع الداخلية والدولية.

كما ويتضمن جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي توجيه اسئلة من قبل ثلاثة نواب منهم نائب مدينة طهران الى وزير الخارجية محمدجواد ظريف.

هذا وسوف يُقرأ تقرير لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية بشأن أداء الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان في العام الماضي، اضافة الى تقريرين آخرين./انتهى/.