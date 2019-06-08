اللواء سلامي يدعو المراكز الأكاديمية للحرس الثوري بالقيام بدور في تنفيذ بيان الخطوة الثانية

أعلن مسؤول الاشراف العام في الحرس الثوري، العميد محمد تولائي، خلال حديثه لمدراء مجموعات العمل الناشطة في إعداد خارطة الطريق للحرس في تحقيق بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية، حيث وصف هذا البيان بأن يرسم افق حركة الشعب الايراني في استمرار نهجه بعزة وفخر في تحقيق الحضارة الاسلامية الحديثة.

وقال العميد تولائي: ان البيان الثاني للخطوة الثانية للثورة، والذي تم ابلاغه من قبل قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة، الامام الخامنئي، تزامنا مع الذكرى السنوية الاربعين للثورة الاسلامية في ايران، وفضلا عن رسمه لمستقبل مشرق للثورة والشعب الايراني، وإثارة الحماس والنشاط بين الشباب لمتابعة اهداف الثورة والنظام الاسلامي ومبادئهما السامية، فإنه يعتبر إحباطا لجميع مؤامرات ومكائد الاعداء الذين يحلمون بنهاية الثورة./انتهى/