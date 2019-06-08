الرئيس روحاني يتلقى اتصالا من نظيره التركي رجب طيب اردوغان

ولدى تلقيه اتصالا من نظيره التركي رجب طيب اردوغان، بمناسبة عيد الفطر، قدم حسن روحاني بالمقابل التهنئة الى الحكومة والشعب التركي، وقال: ان تطوير العلاقات والتعاون بين ايران وتركيا باعتبارهما بلدين قويين ومؤثرين في العالم الاسلامي، يحظى بأهمية بالغة في تنمية الاستقرار والامن بالمنطقة.

وأكد روحاني ارادة طهران لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستخدام العملة الوطنية للجانبين.

وأعرب الرئيس الايراني خلال هذه المحادثات الهاتفية، عن الاسف لاستمرار اراقة الدماء وقتل المواطنين في مناطق كالسودان وليبيا ويمن وافغانستان، وقال: ان ايران وتركيا جنبا الى جنب وبالتعاون مع سائر الدول الشقيقة والصديقة، يمكنهما إنهاء هذه الوتيرة المؤسفة والخطيرة، وان يساهما في تسوية قضايا المنطقة ومشكلاتها والعالم الاسلامي جيدا.

كما أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ضرورة تنمية التعاون بين ايران وتركيا في مجال محاربة الارهاب في المنطقة وتعزيز الامن في الحدود المشتركة بين البلدين.

وفي هذه المحادثات الهاتفية، هنأ اردوغان الحكومة والشعب الايراني بعيد الفطر المبارك، وقال: ان ايران وتركيا بلدان صديقان وشقيقان في المنطقة، وان تنمية العلاقات والتعاون بيننا سيصب في مصلحة الشعبين والمنطقة.

كما أكد الرئيس التركي ضرورة بذل الجهود لتطوير العلاقات والتعاون الشامل بين طهران وانقرة في مختلف المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية واستخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري الثنائي.

واشار اردوغان الى قضايا المنطقة والعالم الاسلامي ومشكلاتهما، وقال: ان ايران وتركيا يمكنهما ومن خلال تطوير التواصل والتعاون فيما بينهما، ان يؤديا دورا اكبر في مسار تنمية الاستقرار والامن في المنطقة ومحاربة الارهاب.

ووصف رجب طيب اردوغان الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بأنه احادي وظالم، وقال: نحن نرفض هذا الحظر الظالم مطلقا، ولذلك نحن نبحث عن تطوير الصداقة والتعاون مع ايران.