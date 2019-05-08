ذوب آهن اصفهان يقدّم شكوى للـ AFC ضد الزوراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فريق ذوب آهن اصفهان الايراني تمكن من التأهل الى المرحلة التالية بعد رفع رصيده الى 11 نقطة وتصدر المجموعة، إذ حسم التعادل الايجابي بنتيجة 2-2 امام فريق الزوراء العراقي في مباراة الاسبوع الخامس من دوري أبطال اسيا لكرة القدم.

وسجل فريق ذوب آهن هدف التساوي في وقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حيث واجه هجوما من قبل بعض مشجعي فريق الزوراء الذين دخلوا في ارض الملعب وقاموا برمي الحجارة والاشياء نحو لاعبي ذوب آهن اصفهان، ما أدى الى جرح قاسم حدادي كابتن الفريق الايراني ولم يكن حارس المرمى ايضا بمنأى عن رشق الحجارة.

وبهذا السبب قدّم نادي ذوب آهن شكوى ضد نادي الزوراء الى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم (AFC).

وتعتبر هذه أول مرة يحصل فيها العراق على حصة مباشرة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم لإستضافة خصومه./انتهى/