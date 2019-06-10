3 قتلى في أول أيام العصيان المدني المعلن اليوم في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شلّت الحركة في الخرطوم اليوم الأحد، وسقط أول قتيل من المحتجين مع بدء سريان العصيان المدني المفتوح للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقال شهود عيان إن هناك إطلاقا كثيفا للغاز المسيل للدموع من قبل قوات ترتدي زي شرطة مكافحة الشغب في حي المزاد بالخرطوم بحري حيث سقط مواطن يدعى وليد عبد الرحمن اثر إصابته بالرصاص كما سقط عدد من المصابين بالغاز.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن "روح الشهيد وليد عبد الرحمن ارتقت قبل قليل بمدينة بحري، متأثرا بجروحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر، فيما لا يزال إطلاق النار مستمرا من قبل القوات القمعية".

وأفادت اللجنة لاحقا بسقوط قتيلين توفيا في المستشفى العسكري محملة ميليشيا الجنجويد مسؤولية قتلهما./انتهى/