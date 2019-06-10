  1. السياسة
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١

ظريف: سنقدم للجانب الياباني مقترحاتنا للحفاظ على الاتفاق النووي

ظريف: سنقدم للجانب الياباني مقترحاتنا للحفاظ على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني أنه لا هاجس في الحوار مع الدول الصديقة، مضيفا أنه ستطرح الحلول للحفاظ على الاتفاق النووي في حوارنا المرتقب مع رئيس الوزراء الياباني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح في شرح تقييمه للمستقبل السياسي للبلاد في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي وتأثير زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران: إن مستقبل السياسة الخارجية الإيرانية هو استمرار السياسة الحكيمة والمنطقية للجمهورية الإسلامية.

واضاف وزير الخارجية : لا نشعر بالقلق أبدا بشأن الحوار مع الدول الصديقة والدول التي تربطنا علاقات جيدة معها، وعلى هذا الاساس سنتحدث مع المسؤولين في اليابان.

وأضاف ظريف : في المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني سنبين الحقائق، وسنوضح كيف يمكن للمجتمع الدولي المضي قدما لحماية إنجازات الاتفاق النووي./انتهى/

رمز الخبر 1895348

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