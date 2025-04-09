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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٨ م

العميد فدوي: شعوب العالم أدركت أكاذيب أمريكا وإسرائيل

العميد فدوي: شعوب العالم أدركت أكاذيب أمريكا وإسرائيل

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي انه تظاهر عدد كبير من الدول حول العالم ضد الولايات المتحدة والنظام الصهيوني. وهذا دليل على فشل هذه الدول، حيث أدرك شعب العالم كذب أمريكا وإسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار نائب القائد العام للحرس الثوري في تصريحات له اليوم الاربعاء الى خصومة الولايات المتحدة المستمرة ضد ايران وقال: "إذا لم يتخذ الأميركيون أي إجراء، فهذا لا يعني أنهم لم يرغبوا في ذلك، بل إنهم لم يتمكنوا من ذلك، وهذا العداء مستمر".

وفي إشارة إلى الشرور والحقد المستمر للأعداء في العالم الإسلامي، أشار العميد فدوي إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة الأبرياء خلال العام والنصف الماضيين، وقال: "لقد ارتكبت هذه الجرائم بدعم وقيادة ومساعدة علنية من الشيطان الأكبر أمريكا، وقد استشهد أكثر من 20 ألف طفل بريء في هذه الهجمات".

واعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي هذه الجرائم عاراً على الشياطين وأكاذيبهم التي مضى عليها 76 عاماً عن النظام الصهيوني، وأكد: "لقد أدركت جميع شعوب العالم تقريباً أن هذا النظام لا يمتلك أياً من الخصائص المطلوبة في الحكومة".

في إشارة إلى المظاهرات العالمية الواسعة ضد سياسات الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، قال اللواء فدوي: "لقد تظاهر عدد كبير من دول العالم ضد الولايات المتحدة والنظام الصهيوني. وهذا دليل على فشل هذه الدول. لقد أدركت شعوب العالم أكاذيب أمريكا وإسرائيل".

وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري أن الثورة الإسلامية علمت العالم أنه من الممكن الوقوف في وجه الظالم والدفاع عن المظلوم، وقال: "إن الدفاع عن المظلوم ومقاتلة الظالم استناداً إلى المبادئ القرآنية والمبادئ الإسلامية من مبادئ الثورة الإسلامية وواجبات الحكومات في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

/انتهى/

رمز الخبر 1956454
جواد ماستری فراهانی

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