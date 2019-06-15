  1. السياسة
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦

ردا على قرقاش

موسوي: أولئك الذين يفتقدون الى الاستقلال عليهم عدم المحاولة للمساس بمسؤلي إيران

موسوي: أولئك الذين يفتقدون الى الاستقلال عليهم عدم المحاولة للمساس بمسؤلي إيران

رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على التصريحات الاخيرة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش قائلا أولئك الذين يفتقدون الذين الى الاقتدار والشرعية والاستقلال من الافضل لهم ان لا يحاولوا المساس بالمكانة المرموقة لمسؤولي إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وقال موسوي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الجمعة: "أولئك الذين يفتقدون منذ البداية الى الاقتدار والشرعية والاستقلال، وكل سرورهم يتمثل بشراء الأمن الخاوي من الغرب الذي ينظر لهم كبقرة حلوب، من الافضل لهم ان لا يحاولوا المساس بالمكانة المرموقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد كتب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": ان بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا، "الفريق باء" يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران.

رمز الخبر 1895481

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