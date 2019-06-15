موسوي: أولئك الذين يفتقدون الى الاستقلال عليهم عدم المحاولة للمساس بمسؤلي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وقال موسوي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الجمعة: "أولئك الذين يفتقدون منذ البداية الى الاقتدار والشرعية والاستقلال، وكل سرورهم يتمثل بشراء الأمن الخاوي من الغرب الذي ينظر لهم كبقرة حلوب، من الافضل لهم ان لا يحاولوا المساس بالمكانة المرموقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد كتب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": ان بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا، "الفريق باء" يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران.