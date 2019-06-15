عراقجي يلتقي منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت تباحثا خلال هذه المحادثات حول احدث تطورات الاتفاق النووي في ظل القرار الاخير للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني واجراءات وبرامج الجانب الاوروبي لتنفيذ تعهداته في اطار الاتفاق وكذلك احدث التطورات الاقليمية والدولية.

وكانت شميت قد اشارت في تصريح لها يوم الاربعاء الماضي لزيارتها الى طهران ووصفت الاتفاق النووي بانه مفتاح الامن والاستقرار في الشرق الاوسط وقالت بانها ستتباحث مع المسؤولين الايرانيين حول اوضاع الاتفاق النووي وتفعيل الالية المالية الاوروبية للتجارة مع ايران "اينستكس"./انتهى/