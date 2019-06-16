  1. السياسة
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٢٠:٠٦

مجلة أميركية: مهاجمة إيران ستنشر الفوضى بالشرق الأوسط

مجلة أميركية: مهاجمة إيران ستنشر الفوضى بالشرق الأوسط

نشرت مجلة ناشونال إنترست الأميركية تقريرا تحدثت فيه عن أن مهاجمة إيران ستطلق العنان للفوضى في الشرق الأوسط، وقالت المجلة إن الحملة العسكرية الأميركية ستکلف الادارة الاميركية الثمن باهضا، موضحة أن الجيش الإيراني أفضل تنظيما وتجهيزا من العديد من جيوش دول المنطقة.

وقالت المجلة في تقريرها -الذي كتبه روبرت غينز وسكوت هارتون- إن الأيديولوجيين -أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو وجون بولتون مستشار الرئيس دونالد ترامب- يتذرعون في التصعيد ضد إيران بالمخاوف من البرنامج النووي الإيراني، وبرعاية طهران المزعومة للمنظمات الإرهابية.

ويضيف الكاتبان أن "إيران دولة محافظة في منطقة غارقة بالتطرف، فأي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة أو حلفاؤها ضد النظام في طهران سيمثل خطأ جسيما".
وبشأن البرنامج النووي، يقول التقرير إن "طهران التزمت بمعاهدة عدم الانتشار وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع القوى الكبرى) واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

رمز الخبر 1895539

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