مجلة أميركية: مهاجمة إيران ستنشر الفوضى بالشرق الأوسط

وقالت المجلة في تقريرها -الذي كتبه روبرت غينز وسكوت هارتون- إن الأيديولوجيين -أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو وجون بولتون مستشار الرئيس دونالد ترامب- يتذرعون في التصعيد ضد إيران بالمخاوف من البرنامج النووي الإيراني، وبرعاية طهران المزعومة للمنظمات الإرهابية.

ويضيف الكاتبان أن "إيران دولة محافظة في منطقة غارقة بالتطرف، فأي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة أو حلفاؤها ضد النظام في طهران سيمثل خطأ جسيما".

وبشأن البرنامج النووي، يقول التقرير إن "طهران التزمت بمعاهدة عدم الانتشار وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع القوى الكبرى) واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".