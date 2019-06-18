شمخاني: العالم يواجه ظاهرة جديدة تسمى " الترامبية"

وفي كلمة القاها في المؤتمر الدولي العاشر لقضايا الامن المنعقد في مدينة اوفا مركز باشقيرستان الروسية اليوم الثلاثاء، أضاف الادميرال شمخاني، ان التهديدات الأمنية تغيرت في الوقت الراهن من حيث الطبيعة والشكل والاسلوب، وللأسف، هناك نمو سريع للتهديدات الجديدة و"الهجينة" في العالم./يتبع/
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن السياسات الإرهابية الأمريكية الجديدة، بدأت تستهدف الهوية والسيادة الوطنية للدول، مصرحا إن العالم اليوم يواجه ظاهرة جديدة هي الظاهرة الترامبية.
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