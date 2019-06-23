بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لمجلس الشورى الإسلامي بدأت جلسته العلنية اليوم الاحد، برئاسة مسعود بزشكيان وحضور اكثر نواب المجلس. يتضمن جدول اعمال المجلس مايلي:

1- مناقشة تقرير لجنة الطاقة لزيادة طاقة مصافي تكثيف الغاز النفط الخام باستخدام الاستثمارات الشعبية.

2- دراسة تقرير اللجنة القضائية بصفة عاجلة لضم مواد في قانون تطبيق المبادئ التسعة والأربعين من الدستور (خطة استعادة الممتلكات غير المشروعة للمسؤولين).

3- مناقشة تقرير اللجنة الاجتماعية إزالة اعتراضات مجلس صيانة الدستور على على لائحة تمديد مدة التطبيق التجريبي لقانونن تمكين الصحة العامة ومكافحة الفساد.

4- مناقشة تقرير اللجنة الثقافية بصفة عاجلة لدعم وترميم الانسجة التاريخية والثقافية.

5- متابعة دراسة تقرير لجنة التعليم حول حادثة انقلاب حافلة في جامعة ازاد الاسلامي فرع البحوث./انتهى/