  1. إيران
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧

مجلس الشورى الإسلامي يناقش توجيه أسئلة لوزير الخارجية

مجلس الشورى الإسلامي يناقش توجيه أسئلة لوزير الخارجية

يناقش مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية اليوم توجيه ثلاثة أسئلة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الشورى الإسلامي بدء صباح اليوم جلسته العلنية برئاسة مسعود بزشكيان وحضور 195 نائبا، ومن المقرر أن يناقش المجلس عدد من المحاور أهمها:

1 - متابعة مناقشة تقرير اللجنة الثقافية حول مشروع أهداف ووظائف وزارة الرياضة والشباب.

2- تقرير لجنة النظام الداخلي للمجلس وإضافة بنود ملحقة بالمادة 182.

3- تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع الاتفاقية المشتركة بين ايران وفنلندا فيما يخص التعاون الجمركي.

4 مناقشة ثلاثة أسئلة طرحها النواب مصطفى كواكبيان وعبد الكريم حسين زاده و محمد حسين قرباني. /انتهى/

رمز الخبر 1895375

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