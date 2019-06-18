العاصمة البلغارية تستضيف المؤتمر العالمي لوكالات الأنباء

ومثلت إيران في هذا المؤتمر وكالتي "إرنا" و"مهر" حيث شاركت افي فعاليات هذا المؤتمر العالمي الذي استمر لثلاثة أيام في مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا.

وكان شعار المؤتمر لهذا العام " مستقبل الخبر" وقد شارك في هذا المؤتمر بالإضافة إلى العديد من ممثلي الوكالات في دول العالم عدد من المسؤولين البلغاريين أمثال الرئيس رومن رادف.

وفي كلمة له بهذا المؤتمر أشار الرئيس البلغاري رومن رادف إلى أهمية الأخبار والتغطية الإعلامية بالنسبة للتقدم والازدهار وأكد أن موضوع الأخبار هو الهاجس الحقيقي للبشر في المستقبل.

وأضاف " تكنولوجيا المعلومات قد غيرت فهم الإنسان لأن المعلومات اليوم باتت تقدم بشكل كبير في حين كانت في السابق شيء نادرا، مشيرا إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي الذي خلفته على طريقة جمع المعلومات الخبرية وتحليلها وعرضها للمشاهد.

يذكر أن بلغاريا استضافت هذا العام ممثلين عن أكثر من 200 وكالة أنباء، ويعقد هذا المؤتمر كل ثلاث سنوات مرة واحدة يترأسه رئيس البلد الذي يستضيف المؤتمر./انتهى/