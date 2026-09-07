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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:١٠ م

مطالبة طهران بتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا شروط لا معنى لها

مطالبة طهران بتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا شروط لا معنى لها

قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن مطالبة طهران بتنفيذ ضمانات الوكالة بشكل غير مشروط في الظروف الخطيرة الراهنة لا معنى لها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال ممثل ايران ان هذه المطالبة تتجاهل حقيقة أن الوكالة نفسها قررت، عقب الهجمات غير القانونية التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، تعليق تنفيذ الضمانات وسحب مفتشيها «لأسباب تتعلق بالسلامة».

وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة أولاً بوقف تقاريرها غير المهنية وغير الموضوعية وشبه الفنية والمتأثرة بالاعتبارات السياسية، قبل اتخاذ أي إجراءات بحق إيران.

وشدد على أن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، ينبغي أن يطالب المعتدين، أي الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، بوقف الهجمات أو التهديد بشن هجمات على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات، بما يتيح توفير الظروف اللازمة لتنفيذ إجراءات الضمانات.

وأشار إلى أنه ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي لا يضطلعان بمسؤولياتهما، فإن إيران تحتفظ بحقها في حماية مصالحها الوطنية بشكل مستقل.

انتهى/

رمز الخبر 1973631
محمدرضا غفاری

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