القنصل العراقي في كرمانشاه: إيران قلبت موازين القوة الأميركية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "الساعدي" أكد خلال هذا اللقاء أن إيران تمكنت للمرة الأولى من إفشال الخطوط الستراتيجية للعدو باستخدام صواريخ بالستية فعّالة ومنخفضة التكلفة وذات تأثير كبير؛ مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني فقد، عقب المواجهة المباشرة، القدرة على الرد.

ولفت القنصل العام العراقي إلى تغيّر نهج قادة البيت الأبيض تجاه إيران؛ قائلا: إن الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إخفاقها في المواجهة العسكرية، سعت إلى فرض الهزيمة على الشعب الإيراني عبر إثارة الاضطرابات الداخلية والحرب الاقتصادية، لكنها لم تكن تدرك متانة الأسس الاقتصادية لإيران، وما تمتلكه من ثروات نفطية وغازية هائلة، فضلا عن تحقيقها الاكتفاء الذاتي في مجالات الكهرباء والطاقة والمنتجات الزراعية، ولا سيما القمح.

وأضاف أن القادة الأميركيين كانوا يعتقدون أنهم قادرون على حسم المعركة لمصلحتهم خلال الأسابيع الأولى، إلا أن التكاتف الوثيق بين الشعب والنظام، إلى جانب صمود القوات المسلحة، أفشل هذه الخطة؛ مؤكدا أن الشعب الإيراني، رغم وجود بعض التباينات في وجهات النظر الداخلية، يقف صفا واحدا إلى جانب بلاده عند تعرضها للخطر.

وشدد "الساعدي" على المكانة المحورية للاقتصاد والقدرة المالية في المعادلات العالمية؛ قائلا: إن الاقتصاد يؤدي اليوم دورا يتجاوز القوة العسكرية، وإن تحقيق تقدم مستدام يتطلب زيادة الإيرادات المالية وتوسيع التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وختم القنصل العام العراقي في كرمانشاه تصريحاته بالقول: إن الاقتصاد الإيراني بفضل قدرته على تلبية احتياجاته الداخلية، لا يتأثر بالحصار والضغوط الخارجية؛ مردفا: تتوفر اليوم فرصة مواتية لتعزيز ركائز الاقتصادين الداخلي والإقليمي عبر تنشيط التعاون الحدودي والتبادل التجاري المشترك.