فلسطين واليمن جسد واحد

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي اشار الى تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، معتبرا اليمن وفلسطين جسدا واحدا.

وقال اللواء سلامي، اليوم السبت في تصريح ادلى به لشبكة "المسيرة" اليمنية: إن خروج الشعب اليمني بالملايين تضامنا مع فلسطين يوضّح مدى وحدة وتضامن الشعب اليمني المسلم والمقاوم مع أخوتهم الفلسطينيين.

وأضاف: صحيح أنّ اليمن بعيد جغرافيا عن فلسطين، لكن من الناحية الاعتقادية والإسلامية والهدف النهائي كلاهما جسد واحد.

وتابع أن حديث السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي عن تقاسم رغيف الخبر مع الشعب الفلسطيني هو قمّة الإيثار والبطولة ومعناه أنّ فلسطين ليست وحدها كما أنّ اليمن ليست وحدها./انتهى/