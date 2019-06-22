البرلمان الإيراني يستجوب وزيري الداخلية والصناعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن إجتماع مجلس الشورى الاسلامي سوف يعقد في ايام الاحد والاثنين والثلاثاء خلال وجبتي الصباح والمساء، ويتضمن جدول اعمال المجلس عدة مواضيع وقضايا من ابرزها حضور وزيري الداخلية والاخر الصناعة والتجارة والمناجم.

ومن المقرر أن يوجه النائبين نوروزي وشكري أسئلتهم لوزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، والنائب دهمرده سيسأل وزير الصناغة والتجارة والمناجم رضا رحماني.

هذا وسوف تعقد جلسات كل من اللجان الخاصة في خصوص الشؤون المعنية بها ضمن يومين الاحد والثلاثاء، حيث ستدرس كل منها عدة قضايا، ومن ابرزها موضوع "خطة دعم الاقتصاد الوطني وإزدهار قطاع الانتاج في مواجهة العقوبات الامريكية"، الذي سوف تتناوله لجنة الخطة والميزانية./انتهى/.