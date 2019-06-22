تجمعات في ألمانيا تحمل شعار "لا للحرب مع إيران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الوكالة الألمانية للانباء، أن عدد كبير من سياسي واعضاء حزب اليسار الالماني اعلنوا عن قيامهم بتجمعات احتجاجية تحمل شعار "لا للحرب مع إيران.

وفقا للاخبار التي نشرت أن التجمعات ستقام يوم 27 يونيو حزيران.

ومن جهة أخرى أطلق اتحاد الفيزيائين المعارضين للاأسلحة النووية في ألمانيا حملة في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب صرح خلال حوار مع قناة ان بي سي لا يملك أي شروط مسبقة من أجل التفاوض مع إيران. كما اعرب عن رغبته في الحوار مع قائد الثورة اية الله خامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني./انتهى/