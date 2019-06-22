  1. السياسة
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٩

تغريدة ترامب غير الناضجة عن إيران تثير السخرية

تغريدة ترامب غير الناضجة عن إيران تثير السخرية

تعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفيض من الانتقادات، بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح أمس، الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن 

في سلسلة تغريدات صباح أمس، الجمعة، شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

وقال "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية بضرب ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات".

وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.

وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب. فبدلا من أن يقول (لوكد آند لودد) بمعنى "جاهزون للرد" قال في التغريدة (كوكد آند لودد) بمعنى أن "الطعام جاهز" مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي./انتهى/

رمز الخبر 1895693

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