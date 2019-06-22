ادعاء ترامب بشأن إلغاء الهجوم في اللحظة الأخيرة لا صحة له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسؤول الاعلام بمكتب الرئاسة الايرانية "برويز اسماعيلي" غرد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": حتى لو كان هناك إجماع في اجتماع البيت الأبيض على شن عملية عسكرية ضد ايران، فبطبيعة الحال تم بحث نتائجها، وان ادعاء ترامب بأنه تم الغاء الهجوم في اللحظة الأخيرة بسبب عدد القتلى، لا صحة له، ويبدو انه تم إبلاغه بمعارضة الحلفاء الإقليميين ووجود توثيق قوي لرحلة الطائرة المسيرة الاميركية في سماء ايران./انتهى/