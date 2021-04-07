لدينا 55 كغم من اليورانيوم المخصب بدرجة 20%

وافادت وكالة مهر للأنباء أن كمالوندي؛ وفي إشارة منه إلى قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وتنفيذه اعتباراً من 5 /12/ 1399 شمسي، قال : "لقد كان جزء مهم من هذا القانون التخصيب بنسبة 20٪ أي بمعدل سنوي يبلغ 120 كيلوغرام حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة على الفور وبدأت عملية التخصيب.

وتابع كمالوندي: "حتى الآن تم إنتاج 55 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة 20٪ ونقترب من منتصف الطريق ، وبهذه العملية يمكننا الوصول إلى الهدف في وقت أقرب من 8 أشهر".

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: "إن معدل إنتاجنا من اليورانيوم البالغ 20٪ أعلى بكثير الآن مما كان عليه قبل الاتفاق النووي ، وبحب الإحصاءات ، لدينا طاقة إنتاجية تزيد بنسبة 30٪ عما كانت عليه قبل الاتفاق النووي".

واستطرد كمالوندي : "لدينا الآن قدرة تخصيب تصل إلى حوالي 16 ألف وخمسمائة سو ، بينما كانت 12 ألف وخمسمائة سو قبل الاتفاق النووي ".

كما أشار إلى انتاج أجهزة الطرد المركزية خلال السنوات السابقة بالقول : "إن عدد أجهزة الطرد المركزي لدينا قد انخفض اليوم ، ولكن بسبب استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد مثل IR6 ، التي تبلغ طاقتها ثمانية أضعاف الجيل الأول ، فقد ارتفع معدل إنتاجنا من اليورانيوم".

وتابع كمالوندي: "لدينا حالياً ألف جهاز طرد مركزي من نوع IR2M تم نشرها أو تم إطلاق سلسلة IR4 وسيتم أيضاً إطلاق السلسلة الثاني لهذا الطرد المركزي".

كما قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية: "بحسب قرار مجلس النواب ، تم الانتهاء من سلسلة IR6 والسلاسل القادمة في الطريق ، وبهذه العملية سيرتفع معدل التخصيب لدينا بشكل كبير مقارنة بالسابق".

وأضاف كمالوندي : "في حال أرسلنا 9 أطنان من موادنا إلى الخارج دفعة واحدة ، فلدينا الآن 5 أطنان من المواد ، ويمكننا القول أننا سنحصل بسرعة على التروية الكافية لإحياء ما قد تخلينا عنه بسبب الاتفاق النووي ، وبسرعة سنصبح أفضل مما كنا عليه قبل الاتفاق النووي.

وختم المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية حديثه بالقول : " بالنسبة للتخصيب لدينا مسافة مئات الكيلومترات للوصول إلى ما كنا عليه قبل الاتفاق النووي ، كما أننا نتكيف بشكل جيد جدا مع جميع أنواع الأجهزة".

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