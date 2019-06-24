  1. السياسة
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩

برئاسة لاريجاني

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي

بدأت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة علي لاريجاني صباح اليوم الاثنين وحضور معظم النواب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته العلنية اليوم الاثنين برئاسة علي لاريجاني وحضور 202 نائباً. ويتضمن جدول اعمال المجلس:

1- متابعة دراسة تقرير لجنة الطاقة لزيادة طاقة مصافي الغاز والنفط الخام باستخدام الاستثمارات الشعبية.

2- مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية بصفة عاجلة لضم مادة إلى قانون طريقة تطبيق المادة 49 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

3- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول قائمة التشجيع والدعم المتقابل للاستثمار بين إيران ودولة المجر.

4- انتخاب رئيس لجنة المادة 90 من الدستور باقتراح من الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى.

5- انتخاب ثلاثة اعضاء للجان الصحية والعلاجية والاجتماعية والتخطيط والميزانية والحسابات بصفتهم اعضاء مراقبين في المجلس الاعلى للرفاه والضمان الاجتماعي./انتهى/

رمز الخبر 1895742

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