بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته العلنية اليوم الاثنين برئاسة علي لاريجاني وحضور 202 نائباً. ويتضمن جدول اعمال المجلس:

1- متابعة دراسة تقرير لجنة الطاقة لزيادة طاقة مصافي الغاز والنفط الخام باستخدام الاستثمارات الشعبية.

2- مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية بصفة عاجلة لضم مادة إلى قانون طريقة تطبيق المادة 49 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

3- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول قائمة التشجيع والدعم المتقابل للاستثمار بين إيران ودولة المجر.

4- انتخاب رئيس لجنة المادة 90 من الدستور باقتراح من الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى.

5- انتخاب ثلاثة اعضاء للجان الصحية والعلاجية والاجتماعية والتخطيط والميزانية والحسابات بصفتهم اعضاء مراقبين في المجلس الاعلى للرفاه والضمان الاجتماعي./انتهى/