المجلس يناقش لائحة خطة إدارة نفايات الساحل الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء برئاسة علي لاريجاني وحضور اكثر نواب المجلس. ومن المقرر على جدول اعماله:

1- مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية للبلاد حول لائحة خطة إدارة نفايات الساحل الشمالي.

2-دراسة تقرير اللجنة الاقتصاجية حول خطة الاستفسار عن الفقرة رقم 2 من المادة الثانية من قانون الضرائب المباشر (في تطبيق المادة 100 من النظام الداخلي للبرلمان).

3- متابعة مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول ضم مادة إلى قانون تطبيق المبدأ 49 من القانون الاساسي للجمهورية اللاسلامية الإيرانية بصفة عاجلة./انتهى/