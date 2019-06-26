جنتي: العقوبات الامريكية ضد المسؤولين الايرانيين مجرد بروباغندا اعلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي قال صباح اليوم الاربعاء بكلمة له في مستهل إجتماع هذا المجلس، وبالاشارة الى العقوبات الامريكية ضد المسؤولين الايرانيين، قال: أن الجمهورية الاسلامية تقف منذ 40 عام افي وجه الغطرسة الامريكية وستستمر بجدية في هذا المنهج، ما يجعل الرئيس الاحمق الامريكي أن يضع كل يوم عقوبات جديدة ضد ايران، مشددا على أن هذه العقوبات تحمل صبغة دعائية فقط ولا تؤثر على عزيمة المسؤولين والشعب في مسار تطوير البلاد وتعزيز مكانته.

وأعرب جنتي عن استغرابه إزاء موقف بعض من البلدان الاوروبية مقابل اجراءات ترامب الناجمة عن جهالة وإختيارهم الصمت، قائلا: من المفروض أن يقف الاوروبيون في وجه ترامب وان يتخذوا سياسة مستقلة عنه.

وأوعز أمين مجلس صيانة الدستور مسؤولي البلاد بإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التعاون والتآزر مع بلدان ذات سياسات مستقلة مثل الصين وروسيا والهند، لمواجهة الاجراءات الامريكية المتغطرسة وذات النزعة التفردية على المستوى الدولي.

وفي الختام اشار الى المشروع الصهيوأمريكي الذي يطلق عليه عنوان "صفقة القرن" قائلا: ان وعي الامة الاسلامية سيما محور المقاومة سيفشل هذه المؤامرة./انتهى/