على الولايات المتحدة ان تعيد النظر بحساباتها تجاه ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري العميد حاجي زاده صرح اليوم الاربعاء امام الصحفيين في مطار إيلام فيما يتعلق بإسقاط طائرة التجسس الامريكية، بأن الولايات المتحدة كالعادة انتهكت القوانين الدولية والوحدة الايرانية المستقرة في المنطقة عملت ضمن اطار واجباتها عند استهداف هذه الطائرة، واي وحدة عسكرية اخرى كانت تعمل نفس الشيء.

وأكد حاجي زاده أن منظومة "سوم خرداد" (التي استهدفت المسيرة الامريكية) هي من تصميم وصنع قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الايراني.

وأضاف أن الامريكيين لم يتخذوا تصريحات المسؤولين والقادة الايرانيين على محمل الجد، ولم يتخيلوا قيام ايران بمثل هذه الخطوة إذ أنها لم تصدق أن لإيران القدرة في قيام بذلك.

وتابع حاجي زاده على الامريكيين ان يراجعوا سلوكهم وان يعوا على حقيقة أنه ليس من المقرر ان تبقى جميع الدول تابعة لهم.

واكد قائد قوة الجو فضاء أن قواتنا ستعمل وفقا لواجبها ولا أمريكا ولا غيرها تتجرأ الاعتداء على سيادة ايران.

وقال جاجي زاده ان المشكلة الاساسية في البلاد هي الحرب الاقتصادية ويجب أن يتكاتف الشعب من اجل تجاوز هذه الازمة.

واعتبر طرح قضايا مثل الحرب وشبح الحرب بانه من صناعة الغرب واضاف، رغم طرح هذه القضايا فانه لا توجد هنالك ارادة لدى العدو وان هذا الامر قد ثبت للجميع./انتهى/