بزشكيان يتوجه إلى روسيا على رأس وفد عالي المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى روسيا على رأس وفد عالي المستوى للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لتنمية النظام البرلماني المقام في موسكو الاسبوع القادم.

سيقام المؤتمر الذي يستغرق يومين بحضور رؤساء مجالس العالم وسيبحث خلاله الحاضرين قضايا متعلقة بالأمن الدولي حوار للسلام والاستقرار وغيرها من القضايا.

كما سيلتقي بزشيكان خلال زيارته إلى موسكو مع رؤساء الهيئات المشاركة ويبحث معهم قضايا مختلفة بالاضافة إلى انه سيلتقي مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين روسيين./انتهى/