وزير الدفاع يتوجه غدا إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي

وسيصل العميد أمير حاتمي وزير الدفاع غدا الثلاثاء الى موسكو تلبية لدعوة من وزير دفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو للمشاركة والقاء كلمة في المؤتمر الذي يعقد من 23 الى 25 أبريل .

وعلى هامش المؤتمر، سيلتقي وزير الدفاع الإيراني بنظيره الروسي لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ، كما سيلتقي وزراء الدفاع والمسؤولين الأمنيين والعسكريين من مختلف البلدان المشاركة في مؤتمر موسكو الأمني.

وسيعقد مؤتمر موسكو الدولي الثامن للأمن، بحضور وزراء الدفاع وكبار قادة الجيش والدفاع ومسؤولين من المنظمات الدولية، من أكثر من 80 دولة.