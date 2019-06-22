  1. السياسة
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٣:٠٦

روسيا تعرب عن استعدادها لضمان مصالح إيران الاقتصادية إذا فشلت أوروبا في ذلك

روسيا تعرب عن استعدادها لضمان مصالح إيران الاقتصادية إذا فشلت أوروبا في ذلك

أعربت روسيا عن استعدادها لضمان مصالح إيران في تصدير النفط والمجال المصرفي، في حال عدم تشغيل آلية التجارة التي أعلن إطلاقها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على الحظر الاميركي ضد طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف" قال الجمعة في تصريح للصحفيين في سوتشي: "لقد قمنا بذلك وسنستمر، المشكلة الوحيدة هي أن الكميات التي يمكن أن نتسلمها من إيران بموجب اتفاق "النفط مقابل البضائع" غير مؤثرة".

وشدد المسؤول الروسي على أن إيران يجب أن تملك المجال لتصدير نفطها في نطاق مستوى صادراتها النفطية عند شهر مايو 2018 على أقل تقدير.

يذكر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعلنت في نهاية يناير الماضي عن إطلاق آلية "إينستكس" لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران./انتهى/

رمز الخبر 1895694

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