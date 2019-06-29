ترامب: ابن سلمان صديقي يشتري الاسلحة الاميركية

واضاف الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين (G20) إنه "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

وتابع ترامب "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية".

ومن جانبه، قال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي "نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا" واصفا الاصلاحات المزعومة بأنها "رحلة طويلة".

وتشن السعودية وحلفاءها عدوانا وحشيا على اليمن منذ 2015 قتل خلاله آلاف الابرياء من النساء والاطفال، وتجري ضغوط سياسية في امريكا وعواصم اوروبية بينها بريطانيا والمانيا لمنع بيع الاسلحة للسعودية بسبب المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين اليمنيين.

وتعتبر السعودية من أكبر موردي الاسلحة الامريكية في العالم.

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