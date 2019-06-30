طهران ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الضغط بالمقاومة

وفي تصريح ادلى به مساء السبت ردا على التصريحات الاخيرة للمسؤولين الاميركيين خاصة المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي، ان ايران ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الضغط بالمقاومة ولكن يبدو ان الدبلوماسية تعني الحظر والارهاب الاقتصادي في قاموس المسؤولين الاميركيين !.

واضاف، اننا لم نر من الحكومة الاميركية لغاية الان سوى الحظر غير القانوني والحرب والارهاب الاقتصادي لنرد على ذلك.

وكان المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي غرت ماركوس قد قال في تصريح له انه على ايران وقف برنامجها النووي، حسب زعمه ، وان ترد على طلب ترامب للدبلوماسية بالدبلوماسية./انتهى/