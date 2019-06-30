  1. السياسة
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٢٨

إيران تعفي الرعايا الصينين من تأشيرات الدخول

إيران تعفي الرعايا الصينين من تأشيرات الدخول

وافقت الحكومة الإيرانية على إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة السفر إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الوزراء سمح وفقا لهذا القرار، لوزارة الخارجية، بإلغاء تأشيرة الدخول للرعايا الصينيين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووفقا لذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المشترك الذي قدمته وزارة الخارجية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، على إلغاء التأشيرات لدخول مواطني الصين الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/

رمز الخبر 1895919

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 11 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي