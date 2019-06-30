إيران تعفي الرعايا الصينين من تأشيرات الدخول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الوزراء سمح وفقا لهذا القرار، لوزارة الخارجية، بإلغاء تأشيرة الدخول للرعايا الصينيين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقا لذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المشترك الذي قدمته وزارة الخارجية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، على إلغاء التأشيرات لدخول مواطني الصين الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/