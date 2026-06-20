بقائي: إساءة مندوب الكيان الصهيوني لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة نتيجة للإفلات المطلق من العقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "بقائي" كتب في رسالة نشرها على منصة “إكس”، أرفقها بمقطع فيديو يوثق الهجوم اللفظي والإساءة التي وجهها مندوب الكيان الصهيوني إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، مؤکدا: إن هذا المشهد المخزي من الغطرسة والاستهانة بالقانون والعدالة والأخلاق يمثّل نتيجة واضحة للحصانة المطلقة التي منحها داعمو ومساندو نظام عنصري وإرهابي ( الکیان الصهیوني) له؛ كيان يتجاهل جميع معايير العالم المتحضر ويواصل حملة الإبادة الجماعية الاستعمارية، ليس فقط في فلسطين المحتلة، بل في المنطقة بأكملها.

وتساءل بقائي في ختام رسالته: ألم يحن الوقت ليقف العالم في وجه التهديد المستمر الذي يشكله هذا الكيان ضد السلام والإنسانية؟

يذكر ان مندوب الكيان الصهيوني انتهج سلوكاً تهديدياً تجاه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة "فانيسا فرايزر" خلال جلسة عقدتها الأمم المتحدة يوم أمس حول “الأطفال والنزاعات المسلحة”، وكانت السيدة فرايزر قد قدمت خلال الجلسة تقريراً موثقاً يتضمن انتهاكات جسيمة، منها عمليات التعذيب والعنف الجنسي التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين.