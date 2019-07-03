  1. إيران
٣ يوليو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية استقبل صباح اليوم الأربعاء، على أعتاب إيفاد الحجيج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج.

سنوافيكم بالمزيد من المعلومات والتفاصيل، انتظرونا.

رمز الخبر 1895990

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