قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية استقبل صباح اليوم الأربعاء، على أعتاب إيفاد الحجيج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج.

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