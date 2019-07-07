مسؤول في الدوما الروسي : ايران ستبقى لاعبة كبيرة في المنطقة

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، قال سلوتسكي : ان قرار طهران بِشان تخصيب اليورانيوم جاء نتيجة لإجراءات واشنطن الاستفزازية.

وتابع : ان الاعلان عن القرار الايراني في زيادة حجم اليورانيوم المخصب لدى هذا البلد، ناجم عن انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعدم امكانية تنفيذ التزامات الشركاء الاوروبيين عبر الالية المالية للالتفاف على الحظر الامريكي.

ولفت رئيس اللجنة الدولية في الدوما الروسي، الى ان امريكا لاتريد لايران ان تقوم بتنفيذ الاتفاق النووي في اجواء هادئة وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واردف القول : ان الادارة الامريكية حاولت استفزاز ايران لكي تتخذ اجراءات مماثلة لانسحابها من الاتفاق النووي وتعزيز حضورها العسكري بالقرب من حدود هذا البلد.

وشدد سلوتسكي على ان ايران ورغم هذه الظروف، لازالت قوة اقليمية كبيرة؛ مضيفا ان استقرار المنطقة وامنها يعتمدان على السياسات الايرانية.

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