  1. السياسة
٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨

شبح إستطلاع عن انتخابات 2020 يهدد "ترامب" بالإزاحة

شبح إستطلاع عن انتخابات 2020 يهدد "ترامب" بالإزاحة

أظهرت نتائج الإستطلاع في أمريكا ان، "جو بايدن"، أحد المرشحين من الحزب الديمقراطيلرئاسة الجمهورية لعام 2020 في أمريكا سينتصر على نظيره "ترامب "مرشح الحزب الجمهوري.

أفادت "وكالة مهر للأنباء"، عن استطلاع مشترك أجرته كلا من مجلة "واشنطن بوست" وموقع الأخبار"ان بي سي "، وكانت نتائج الإستفتاء كالتالي، من بين 875 مشاركا بالإستفتاء لإنتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2020، حصل "جو بايدن"على 53% من الأصوات وحصل نظيره "دونالد ترامب"على43%من الأصوات وما تبقى حدود 3%من المشتركين لم يفصحوا عن رأيهم.

وتجري الاستطلاع في الوقت الذي لم يعلن"الحزب الديمقراطي" عن مرشحه لرئاسة الجمهورية لعام 2020، فاليوم لديهم 24 مرشحا لذلك المنصب ويجب عليهم أن يختاروا ممثلاً واحدا من بينهم. وغرد "ترامب "على صفحته الخاصة على تويتر، "الديمقراطيوون" بصدد زيادة الضرائب فيما إذا وصلوا إلى رئاسة الجمهورية. /انتهى/

رمز الخبر 1896121

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