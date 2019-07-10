العدوان السعودي يتكبد خسائر فادحة في مختلف الجبهات

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش و اللجان الشعبية كسروا زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي قبالة أبواب الحديد و منفذ علب بعسير استمرا 8 ساعات بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي نتج عنهما سقوط عشرات القتلى وجرحى في صفوفهم ووحدتي القناصة والهندسة تضاعف من خسائرهم.

وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش واللجان نفذت عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية بالقطاع عينه تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد من المرتزقة.. كما أطلق المجاهدين صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية، وإصابات مباشرة في صفوف العدو.

وفي قطاع جيزان .. قال المصدر إن وحدات من الجيش واللجان الشعبية أحبطت محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي شرق الدود وكبدتهم خسائر بشرية، فيما أحرقت وحدة المدفعية ثلاث آليات عسكرية محملة بالمنافقين شرق الدود، وسقوط عدد من المرتزقة بين قتلى وجرحى خلال العملية.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس، محققة إصابات مباشرة، فيما تم تفجير عبوة ناسفة بعدد من المرتزقة في المنطقة ذاتها خلفت قتلى وجرحى بصفوفهم.

وذكر الصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع مرتزقة الجيش السعودي في جبل مشعل والتباب المجاورة، و شرق جبل جحفان بعدد من قذائف المدفعية والضربات مسددة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة القناصة بالجيش واللجان قنصت 2 جنود سعوديين قبالة جبل جحفان، وقنصت ثالث جنوب جبل تويلق.

وفي نجران.. وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية قصفوا بصاروخين نوع زلزال1 تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة وغرب السديس، وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم.

وبجبهات الداخل .. واوضح المصدر أن المجاهدين الأبطال هاجموا عدد من تباب ومواقع المرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ومقتل وجرح أكثر من 14 مرتزقاً.. كما سقطت مجموعة من المرتزقة بين قتلى وجرحى بكمين محكم لوحدة الهندسة في جبهة قانية.. وأحرقت وحدات أخرى آلية محملة بالمنافقين بصاروخ موجه في جبهة الزاهر بالمحافظة عينها.

وأكد المصدر مصرع 9 منافقين وإصابة 25 آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بجبهة الضباب في تعز، وتم إعطاب آلية للمنافقين بعملية قنص في مفرق الوازعية بذات المحافظة.