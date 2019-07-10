على الدول الموقعة على الاتفاق النووي تحمل مسؤولياتها

وفي مؤتمر صحفي من النمسا أشار كاظم غريب آبادي إلى أن أطراف الاتفاق النووي لا تنفذ التزاماتها فيما تطالب إيران بالالتزام الكامل به، مطالباً الدول الموقعة على الاتفاق أن تتحمل مسؤولياتها فيه.

وفيما أشار إلى أن إيران تنتظر تفعيل آلية إينستكس للمبادلات المالية بشكل كامل صرح قائلاً: يجب أن تشمل آلية إينستكس جميع الدول المتعاونة مع إيران وليس فقط الدول الأوروبية.

وقال إن: أميركا تستخدم سياسة أقصى الضغط على إيران، ولايمكن التفاوض معها فيما تواصل ضغوطها ضد إيران.

وصرح أن إيران ليست على استعداد للتفاوض حول اتفاق جديد.. حالنا حال سائر الأطراف في الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن موضوع تخصيب اليورانيوم يجب أن يناقش بمشاركة كافة أطراف الاتفاق النووي.

وصرح قائلاً: لا نزال نحترم الاتفاق النووي ولم ننسحب منه كما فعلت أميركا.